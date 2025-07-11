Ліга Європи

Автор дубля поділився своїми думками після гри з Ільвесом.

Півзахисник донецького Шахтаря Аліссон Сантана прокоментував перемогу у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (6:0), у якому він оформив дубль.

"Безмежно радий насамперед за наш командний здобуток, що ми змогли здобути таку важливу звитягу з огляду на результативність та впевненість у власних силах. Дуже радий відзначитися забитими м’ячами й допомогти команді. Безумовно, пишаюся, що змогли витримати всі ті вказівки й настанови, які Містер надавав напередодні поєдинку. Упевнений, це точно піде нам на користь.

Шахтар — Ільвес. Наші оцінки

Вважаю, це було насправді органічно, адже ми чітко дотримувалися вказівок та напрацювань, які запропонував Містер. Звісно, цілковито віддавалися грі, а наше бажання перемагати просто зашкалювало. Зараз, на мій погляд, найважливіше – зберегти цей темп і втримати його протягом усього сезону.

Це дуже важливий матч для мене, емоції просто зашкалюють. Важливо зберегти цей тонус і запал, щоб підтримувати таку результативність протягом усього сезону. Упевнений, ця гра надихне не лише мене, а й усіх партнерів по команді. Нам до снаги зробити так, аби це стало нашою закономірністю.

Кому присвятив голи? Своїй родині, матері, а також Педро Енріке, в якого завтра день народження. Усім їм присвячую перемогу й голи. Звісно, усій команді – за ті зусилля, яких ми доклали, граючи як єдиний злагоджений організм.

Сподіваюся забити два-три м’ячі, але не хочу мати жодних очікувань перед грою у відповідь. Також хотілося б доповнити взяття воріт якісним асистом", — наводить слова Аліссона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Ільвес.