Ліга Європи

Йоонас Рантанен поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер фінського Ільвеса Йоонас Рантанен прокоментував поразку своєї команди у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря (0:6).

"Підсумок вийшов важким і, звичайно, дуже розчаровуючим. Ми грали проти неймовірно сильної за європейськими мірками команди і намагалися максимально підлаштуватися під її вимоги. Ми мали утримати меншу кількість гравців опонента, але, на жаль, суперник скористався нашими невеликими помилками.

Шахтар — Ільвес. Наші оцінки

Ми маємо прийняти цей результат та проковтнути його без пояснень. Але після цього ми повинні вирішити, чи будемо ми міркувати над цим, чи витягнемо з цього досвіду все можливе, щоб стати кращими. Ми пройдемо через це, а потім зосередимося на матчі у понеділок", — наводить слова Рантанена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Ільвес.