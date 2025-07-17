Ліга Європи

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Ільвесом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (0:0).

"Насамперед хочу подякувати своїм гравцям, тому що вони зіграли дуже добре. Насправді я більше задоволений цією грою, ніж першою. З ментальної точки зору нам хотілося б перемогти, адже непросто просувати м’яч до штрафного майданчика, і ми повинні усвідомлювати цінність цього. Це аспект, який нам потрібно покращити. Що стосується стартової одинадцятки та тих, хто виходив на заміну, я пишаюся своїми гравцями й хочу подякувати за серйозний підхід та відданість грі. Попереду ще один матч, але я з великою надією дивлюся на гру, яку ми сьогодні продемонстрували.

У футболі в першій і другій зонах найбільш небезпечною є імпровізація. І коли вона не запланована, ми її не приймаємо – навіть якщо виходить успішно. Тож якщо ми діємо без плану, але все ж будуємо атаку вдало, ми все одно виправляємо це на тренуваннях. У першій і другій зонах ми повинні на 100 відсотків дотримуватися нашого плану. У третій зоні ми більш гнучкі, допускаємо прояв індивідуальної майстерності гравців і хочемо це бачити. Але знову ж таки: у першій і другій зонах футбол – це про план, і нас турбує, якщо там імпровізують.

Гравці побачать, що дуже важливо довести м’яч до штрафного майданчика і що у цій грі є таке поняття, як розуміння цінності м’яча. Іноді, окрім тактики, справа в усвідомленні – наскільки важливо доставити м’яч саме туди. У футболі голи – це плоди, і ми граємо в цю гру, щоб їх забивати. Сьогодні цього не сталося. Ми не змогли належним чином зрозуміти цінність м’яча, але я дуже задоволений тим, що побачив. Якщо грати так один-два рази на рік, результат може бути саме таким. Але я на 100 відсотків переконаний, що наступного разу мої футболісти будуть уважнішими. І, знаючи цю гру так, як я її знаю, можу сказати: немає кращого чи правильнішого способу грати в неї. Тому я дуже задоволений цією манерою й рівнем, особливо у перші 25–30 хвилин.

Що стосується фізичної підготовки, ми розглядали цей період як передсезонний. І відзавтра у нашій свідомості цей етап буде завершено, ми вже на кращому фізичному рівні. Завтра вийдуть ті, хто поки що мав мало ігрового часу. Після цього на нас чекає відпочинок. Від понеділка три дні працюватимемо над тактикою. Ми також отримаємо зворотний зв’язок по цій грі і проведемо попередній аналіз матчу з Бешикташем. Фізично ми прогресуємо і вже майже на тому рівні, на який прагнули вийти. Дуже задоволені фізичними показниками гравців. Як я вже сказав, спочатку – товариський матч, потім – відпочинок, а далі – тактична підготовка до поєдинку з Бешикташем", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ільвес – Шахтар.