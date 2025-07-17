Ліга Європи

Наставник фінського клубу поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер фінського Ільвеса Йоонас Рантанен прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря (0:0).

"Я пишаюся командою. Сьогодні їхня самовіддача і працьовитість були на висоті. Ми змінили схему і грали у ланці з чотирьох гравців, хоча у нас не було часу як слід потренуватися. У цій схемі є речі, які ми можемо взяти з собою в майбутнє. Я відчуваю, що ми можемо продовжувати використовувати цю схему. У складі змінилося багато гравців, і ми побачили багато гарних виступів. Якби мені довелося виділити когось із них, то це був би Вілле Кумпу, який сьогодні провів справді якісний матч.

Нашою метою було покращити свою гру та результат минулого тижня – гадаю, нам це вдалося. Результат як мінімум задовільний, навіть гарний. Звісно, треба сказати, що в нас сьогодні також були свої труднощі. Суперник мав кілька гольових моментів, але, з іншого боку, ми самі уникли провалів. Загалом, я пишаюся грою команди. Це був складний матч і в цьому плані бувають складні моменти, адже ми багато боролися.

Ми повинні пам'ятати, що наступного четверга на нас чекають єврокубки. Цей домашній досвід – те, що ми змогли зробити сьогодні, надасть нам впевненості перед домашньою грою. Нам знову доведеться зустрітися з дуже сильною командою. Як ми вже говорили перед грою, адаптація до умов є абсолютно необхідною. Упевнений, що ці два матчі нам у цьому допоможуть", – наводить слова Рантанена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ільвес – Шахтар.