Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ільвес — Шахтар 0:0 (перший матч – 0:6)

Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген (Тіїтінен, 68), Попович (Ветелі, 58), Улунду (Юккола, 58) — Канга, Гютенен, Стьопін (Акіньємі, 68).

Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 55), Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва (Назарина, 81), Бондаренко (Судаков, 68), Очеретько — Егіналду (Швед, 55), Траоре (Еліас, 67), Невертон.

Попередження: Юккола — Вінісіус