Ліга Європи

Шахтар розійшовся миром з Ільвесом у матчі-відповіді

Команда Арди Турана домінувала знову, але цього разу обійшлась без забитих м'ячів.

Ільвес — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ільвес — Шахтар 0:0 (перший матч – 0:6)



Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген (Тіїтінен, 68), Попович (Ветелі, 58), Улунду (Юккола, 58) — Канга, Гютенен, Стьопін (Акіньємі, 68).



Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 55), Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва (Назарина, 81), Бондаренко (Судаков, 68), Очеретько — Егіналду (Швед, 55), Траоре (Еліас, 67), Невертон.



Попередження: Юккола — Вінісіус