Ліга Європи
17 липня 2025, 20:55
Шахтар розійшовся миром з Ільвесом у матчі-відповіді
Команда Арди Турана домінувала знову, але цього разу обійшлась без забитих м'ячів.
Ільвес — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
17 липня 2025, 20:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ільвес — Шахтар 0:0 (перший матч – 0:6)
Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген (Тіїтінен, 68), Попович (Ветелі, 58), Улунду (Юккола, 58) — Канга, Гютенен, Стьопін (Акіньємі, 68).
Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 55), Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва (Назарина, 81), Бондаренко (Судаков, 68), Очеретько — Егіналду (Швед, 55), Траоре (Еліас, 67), Невертон.
Попередження: Юккола — Вінісіус