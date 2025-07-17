Україна

Файне місто Краків.

Донецький Шахтар визначився з місцем проведення домашніх матчів єврокубків сезону-2025/26. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Зазначається, що донеччани гратимуть у польському місті Краків, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана, який належить місцевій Віслі.

"Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. Вибір Кракова був невипадковим – для нас це зручна локація з точки зору логістики, а головне, що це місто, де люблять футбол, тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих уболівальників.

Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців, тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку й енергію. Дякуємо керівництву ФК Вісла та місту Краків за те, що пішли нам назустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін. Із нетерпінням чекаємо матчів єврокубкового сезону в Кракові!", — заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

Міський стадіон імені Генрика Реймана у Кракові відкрито 1953 року. Генеральна перебудова відбулася у 2004–2011 роках, до Євро-2012, однак до фінальної заявки від Польщі стадіон не потрапив. Остання реновація проводилася у 2022–2023 роках. Арена вміщує 33 326 глядачів та відповідає 4-й категорії УЄФА. Розміри поля – 105 на 72 метри. Стадіон розташовано за адресою: Краків, вул. Владислава Реймонта, 22.