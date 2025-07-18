Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Донецький Шахтар не мав глобальних завдань у другому матчі проти фінського Ільвеса, після розгрому суперників у першій грі з рахунком 6:0. І на яку в підсумку мотивацію для футболістів розраховували фанат, якщо чи не з кожної праски доносилась думка про те, що матч-відповідь у підсумку має стати ледь не менш важливим, аніж товариська гра проти Триглава на наступний день? "Гірники" виставили майже повністю "резервний" склад, але зрештою все одно виглядали на голову вище за рівнем майстерності, аніж суперники, за винятком одного моменту — забити так і не вдалось. А решта подій відбувалась за тим самим сценарієм, що й тиждень тому.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Таммела (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,5. Якщо в першій грі по воротах голкіпера Шахтаря спромоглись пробити хоча б наприкінці ігрового часу, то цього разу Різник торкався м’яча хіба що ногами. У гіршому для нього випадку — під пресингом із боку суперників.

Вінісіус Тобіас — 5,5. Напевно, правого захисника "гірників" можна впевнено записувати до переліку головних невдах команди Турана цього вечора, адже його протистояння проти Улунду на фланзі в обороні точно неможливо назвати успішним. За винятком однієї подачі на Егіналду в другому таймі, яка мала б завершитись голом, якби партнер не схибив з ударом головою.

Алаа Грам — Валерій Бондар — 6,5. Центр оборони Шахтаря також не мав помітних проблем у протистояннях із суперників, доказом чого може слугувати відсутність безпосередньої небезпеки для воріт Різника.

Іраклі Азарові — 6,0. Грузинський фланговий захисник донеччан точно може проводити й більш гострі матчі в плані атаки, аніж ми побачили у його виконанні цього разу, але й без того Азарові залишався помітним упродовж усієї гри. Нехай і в меншому ступені, аніж його бразильський конкурент тиждень тому.

Артем Бондаренко — 6,5. Центральний півзахисник Шахтаря цього разу був більше налаштований на атаку, аніж у першій грі, бо на полі з перших хвилин не було Судакова, а отже й м’яча в Бондаренка було банально більше. Щоправда, відзначитись результативною дією так і не вийшло, хоча момент у наявності для цього в другому таймі був непоганим.

Олег Очеретько — 6,0. Гравця фактично змусили грати найнижче серед трійки в центрі поля, тож звичного атакувального футболу від Очеретька ми так і не побачили. Але й у діях щодо руйнування атак суперників він не мав особливих проблем.

Педріньйо да Сілва — 7,0. Напевно, найбільшу кількість гольових нагод та й узагалі найбільш помітним гравцем "гірників" попереду цього вечора був саме цей бразилець. Як не зумів забити — це вже інше питання, бо бодай у першому таймі моменти були такими, що залишалось лише вдало підставити ногу.

Егіналду — 6,5. Позицію на вістрі атаки бразилець цього вечора так і не отримав, але й на лівому фланзі за 55 хвилин чимало разів добре втікав від суперників та просто мав ставати автором асисту на Педріньйо в першому та Траоре в другому таймах відповідно, але партнери вирішили хибити у вирішальних моментах.

Лассіна Траоре — 6,5. Буркінійський нападник донеччан загалом виконав усе те, про що його мав просити Туран у цій грі, за винятком одного — не забив гол у своєму моменті. Хоча до цього в товариській грі проти Бріньє Траоре мав аж три подібних передачі, як робив Егіналду на нього в другому таймі, і всі три реалізував.

Невертон — 7,0. Мініатюрний бразилець починав гру на правому фланзі атаки, а після заміни Егіналду перемістився на протилежний бік поля. При цьому два дуже гострих моменти за його участі завершились ударами в каркас воріт. До забитого м’яча не вистачило зовсім трохи, як і всьому Шахтарю.

Мар’ян Швед — 6.0. У другій грі український нападник таки отримав можливість показати себе в єврокубках, але не надто вдало нею скористався. Запам’ятався лише один момент за участі Шведа — потенційний гольовий пас на Невертона в штовханині в центрі чужого штрафного, але й ним партнер не скористався.

Гіоргі Гочолеішвілі — 6.0. Грузинський правий захисник вийшов дотискати суперників своїми швидкісними проривами, і з цим завданням, як і команда загалом, не впорався. Але й виступ у контексті оборони мав точно кращий, або хоча б більш спокійний, аніж Вінісіус до нього.

Георгій Судаков — 6,0. Як і більшість гравців "основи", Судаков отримав відпочинок у цій грі з перших хвилин, але зрештою з’явився на полі й загалом повторив тенденції першої гри за його участі. Не надто вдалий виступ, хоча й один потенційно гольовий пас та один змарнований момент від нього за 25 ігрових хвилин ми таки побачили.

Кауан Еліас — 6,0. Цього разу нападник Шахтаря з появи на заміну гольовий момент так і не отримав, але створив його для партнера, Педріньйо, утім той ним не скористався.

Єгор Назарина — учергове опорник Шахтаря виходить лише наприкінці матчу за умов, коли часу себе проявити не так уже й багато, і зрештою не встигає відзначитись якимись помітними діями.

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