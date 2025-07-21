Ліга Європи

Турецький клуб має серйозні проблеми перед матчем з "гірниками".

Нападник Бешикташа Мустафа Хекімоглу може пропустити майбутній матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 18-річного турка діагностували розтягнення та кровотечу у верхній частині м'яза стегна після спарингу з Вольфсбергом (2:3).

Терміни відновлення не називаються, але тепер участь форварда у матчі проти "гірників" під великим питанням.

Минулого сезону Хекимоглу провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, перший матч між Бешикташем та Шахтарем відбудеться у четвер, 24 липня, о 21:00.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ хоче підписати Емерсона.