Французи запропонували три мільйони євро, а "гірники" хочуть десять.
Гіоргі Гочолеішвілі, Getty Images
20 липня 2025, 19:28
Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі міг продовжити свою кар'єру у Франції. Про це повідомляє Geo Team.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного грузина зацікавлений Сент-Етьєн, який вже зробив першу пропозицію "гірникам" у розмірі трьох мільйонів євро.
Керівництво донецького клубу відповіло відмовою та зажадало за свого гравця близько десяти мільйонів євро.
Минулого сезону Гочолеішвілі провів 33 матчі за Копенгаген на правах оренди, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.
Нагадаємо, Сент-Етьєн за підсумками минулої кампанії вилетів до Ліги 2.