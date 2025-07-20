Україна

Французи запропонували три мільйони євро, а "гірники" хочуть десять.

Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі міг продовжити свою кар'єру у Франції. Про це повідомляє Geo Team.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного грузина зацікавлений Сент-Етьєн, який вже зробив першу пропозицію "гірникам" у розмірі трьох мільйонів євро.

Керівництво донецького клубу відповіло відмовою та зажадало за свого гравця близько десяти мільйонів євро.

Минулого сезону Гочолеішвілі провів 33 матчі за Копенгаген на правах оренди, в яких він забив один гол та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, Сент-Етьєн за підсумками минулої кампанії вилетів до Ліги 2.