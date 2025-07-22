Ліга Європи

Проблеми "орлів" здаються серйознішими, ніж очікувалося.

Півзахисник Бешикташа Жедсон Фернандеш не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, 26-річний португалець перебуває в лазареті "орлів" і вже пропустив два останні спаринги на зборах. Терміни його відновлення не називаються.

Минулого сезону Фернандеш провів 49 матчів, у яких забив 12 голів та віддав три гольові передачі.

Раніше була інформація, що Бешикташ втратив нападника перед матчем із Шахтарем.

Нагадаємо, матч Бешикташ – Шахтар пройде у четвер, 24 липня, о 21:00.