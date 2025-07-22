Проблеми "орлів" здаються серйознішими, ніж очікувалося.
Жедсон Фернандеш, Getty Images
22 липня 2025, 10:47
Півзахисник Бешикташа Жедсон Фернандеш не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря. Про це повідомляє Ajansspor.
За інформацією джерела, 26-річний португалець перебуває в лазареті "орлів" і вже пропустив два останні спаринги на зборах. Терміни його відновлення не називаються.
Минулого сезону Фернандеш провів 49 матчів, у яких забив 12 голів та віддав три гольові передачі.
Раніше була інформація, що Бешикташ втратив нападника перед матчем із Шахтарем.
Нагадаємо, матч Бешикташ – Шахтар пройде у четвер, 24 липня, о 21:00.