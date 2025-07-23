Ліга Європи

Захисник "гірників" поділився своїми думками перед матчами з "орлами".

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував майбутні матчі "гірників" проти турецького Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Ми на правильному шляху. Тренувальний збір у Словенії пройшов добре, команда наполегливо працювала, тому що ми мали бути у найкращій формі до початку липня, щоб підготуватися до Ліги Європи.

Звичайно, наша форма покращуватиметься з кожним офіційним матчем. Це велика перевага, що ми вже граємо в Європі. Це допомагає нам швидше досягати пікової форми.

Бешикташ – клуб з багатою історією та солідним складом. У них багато індивідуальних талантів, досвідчені легіонери та гравці, які грали у вищих лігах. Ми поважаємо нашого суперника та дуже серйозно готуємося до цього протистояння. Ми віримо в себе та наш план на гру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступного раунду.

Ми завжди прагнемо високих цілей. У нас молода, амбітна команда. Ми хочемо пройти якомога далі, представляти Україну на найвищому рівні та, перш за все, грати в гарний, якісний футбол, який дає результати", — наводить слова Матвієнка Gazeta Krakowska.

Нагадаємо, перший матч Бешикташ — Шахтар відбудеться завтра, 24 липня, о 21:00 за Києвом.