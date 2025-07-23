Ліга Європи

Сергій Палкін поділився своїми думками перед матчами з "орлами".

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував майбутні матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа.

"Бешикташ — це добре відома команда з палкими вболівальниками та багатими традиціями в європейському футболі. Ми дуже поважаємо їх.

Їхній склад високої якості, у них також є тренер вищого рівня, і вони завжди були грізною командою, особливо вдома. Ми очікуємо складного матчу, як фізично, так і тактично. Такі матчі допомагають підвищити рівень нашої команди та перевірити наші амбіції.

У Бешикташа багато небезпечних гравців, особливо в атаці та півзахисті. Я не хочу називати лише одного, бо вони мають якість у кожному аспекті.

Думаю, усі побачать дуже динамічну команду Шахтаря в матчі в Стамбулі, де гратимуть як молоді таланти, так і досвідчені гравці. Ми зробимо все можливе для наших уболівальників та нашої країни", — наводить слова Палкіна Fanatik.

Нагадаємо, перший матч Бешикташ — Шахтар відбудеться завтра, 24 липня, о 21:00 за Києвом.