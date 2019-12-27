Украина

Дончане расторгли контракт с защитником по обоюдному согласию.

Олимпик расстался с защитником Иваном Трубочкиным, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник перебрался в стан дончан в июле этого года и успел провести три поединка в осенней части чемпионата.

Напомним, что ранее команду покинули Роман Вантух, который теперь будет выступать за Александрию, и Егор Клименчук.

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