Украина

Олимпик расстался с еще одним футболистом — Егором Клименчуком.

Полузащитник Егор Клименчук и Олимпик решили прекратить сотрудничество — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

О причинах расставания с 22-летним полузащитником не сообщается. Клуб поблагодарил Егора за время, проведенное в команде, и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Клименчук присоединился к Олимпику минувшей зимой и сыграл в составе команды 9 матчей в УПЛ, из которых 4 в нынешнем сезоне.

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