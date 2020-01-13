Украина

Football.ua — о том, с кем Заря может безболезненно распрощаться уже в это трансферное окно.

Заре за выступления в первой части сезона можно поставить твердую четверку: команда сумела найти себя под руководством нового тренера и навязать серьезную борьбу за второе место Динамо.

Однако в составе клуба есть и футболисты, которые не совсем соответствуют заявленным задачам. Кадровые изменения в Заре уже начались: мало игравшие Леван Арвеладзе и Филипп Будковский ушли в Десну, а вот Назарий Русин вернулся в Динамо по инициативе киевского клуба.

Тем не менее, есть еще игроки, потеря которых не станет критической для Зари, а, возможно, где-то и полезной.

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Максим Белый и Игорь Чайковский

Белый вернулся в Зарю в прошлом январе. За год Максим сыграл в шести матчах УПЛ – четыре в прошлом чемпионате, два – в этом. Вопросы? Да, только один: зачем ему оставаться в Заре?

Чайковский был важным игроком Зари, которая играла в группе Лиги Европы несколько сезонов назад, но после возвращения из Анжи прошлой зимой дела у Игоря не клеятся. Лучшее тому подтверждение – цифры: три матча в Премьер-лиге, в которых он наиграл… 16 минут.

Ицуки Урата и Матеус Нортон

Второй японец в истории украинского футбола Ицуки Урата пока что отметился, собственно, тем, что он второй японец в истории украинского футбола после Наухиро Като из Говерлы-Закарпатья. В нынешнем сезоне он ни разу не попадал в заявку на матчи Зари и поддерживал форму лишь с дублем.

Практически идентичная история и у Матеуса Нортона, с тем лишь только различием, что он бразилец, а не японец.

Заури Махарадзе

Голкипер сборной Грузии уже который год не может выиграть конкуренцию за место в составе Зари. С приходом Никиты Шевченко ситуация для Заури только усугубилась. Банальные слова, но в 27 лет нужно играть. Что касается Зари, то в качестве сменщика Шевченко вполне можно рассчитывать на более молодого Николу Василя или других голкиперов из системы клуба.

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Максим Лунев

Лунев – вполне неплохой, особенно по меркам УПЛ, футболист, но конкуренцию в клубе он откровенно проигрывает. 21-летний хавбек был одним из игроков Днепра, пополнивших Зарю в 2017 году: Андрей Лунин, Александр Сваток, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко. За это время Лунин успел уйти в Реал, Сваток вызывался в сборную Украины, Кочергин и Чеберко регулярно играют за луганчан, а Лунев… Луневу было бы хорошо уйти в команду чуть ниже уровнем, чтобы получать регулярную игровую практику.