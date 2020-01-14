Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде играть и добиваться результатов

Украина

Полузащитник Колоса Андрей Богданов — о своем переходе в состав клуба из Ковалевки.

Ранее стало известно, что Емец, Соловейчик, Ефремов и Петров вскоре станут игроками Колоса. Кроме них к команду уже присоединился Андрей Богданов.

29-летний футболист рассказал о мотивации перехода в Колос.

"Пришел, чтобы помочь команде играть и добиваться результатов. У нас сейчас сборы, нужно отнестись к ним серьезно", – сказал Богданов в интервью Футбол NEWS.

Последним клубом Богданова была черниговская Десна.