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    14 января 2020, 19:25

    Богданов: Пришел в Колос, чтобы помочь команде играть и добиваться результатов

    Полузащитник Колоса Андрей Богданов — о своем переходе в состав клуба из Ковалевки.

    Андрей Богданов, фото: Скриншот
    Андрей Богданов, фото: Скриншот 14 января 2020, 19:25

    Ранее стало известно, что Емец, Соловейчик, Ефремов и Петров вскоре станут игроками Колоса. Кроме них к команду уже присоединился Андрей Богданов. 

    29-летний футболист рассказал о мотивации перехода в Колос. 

    "Пришел, чтобы помочь команде играть и добиваться результатов. У нас сейчас сборы, нужно отнестись к ним серьезно", – сказал Богданов в интервью Футбол NEWS

    Последним клубом Богданова была черниговская Десна. 

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