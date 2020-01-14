Украина

Ковалевцы значительно укрепят состав в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Football.ua, в январское трансферное окно Колос укрепит свои ряды целым рядом новых исполнителей.

Состав дебютанта украинской Премьер-лиги вскоре пополнят защитники Кирилл Петров, Евгений Ефремов и Владислав Емец, а также полузащитники Андрей Богданов и Владислав Соловейчик.

Напомним, ковалевцы в течение текущего месяца уже расстались с шестью футболистами. Последними стали Александр Мигунов и Алексей Сахневич.

К слову, Петров присоединится к Колосу в статусе свободного агента, так как ранее прекратил свое сотрудничество с азербайджанским Нефтчи.