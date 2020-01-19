Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча киевлян на сборах.
ДИНАМО - ЛЕГИЯ, ФОТО ФК ДИНАМО
19 января 2020, 13:34
Первым матчем подопечных Алексея Михайличенко на сборе в турецком Белеке станет противостояние с Легией, которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши.
Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видео-трансляция:
Александр Караваев рассказал, что этот сбор — то, что нужно команде, чтобы заложить фундамент.
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