Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча киевлян на сборах.

Первым матчем подопечных Алексея Михайличенко на сборе в турецком Белеке станет противостояние с Легией, которая возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши.

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видео-трансляция:

Александр Караваев рассказал, что этот сбор — то, что нужно команде, чтобы заложить фундамент.

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