Украина

Стал известен стартовый состав Динамо на первый контрольный матч на зимних сборах.

В первом спарринге на турецком сборе Динамо выйдет на поле против лидера чемпионата Польши Легии в таком составе:

На Football.ua будет доступна прямая трансляция матча Динамо — Легия.

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