Украина 19 января 2020, 15:28 Соль сыграет на острие атаки Динамо в спарринге с Легией Стал известен стартовый состав Динамо на первый контрольный матч на зимних сборах. Фран Соль, фото ФК Динамо 19 января 2020, 15:28 В первом спарринге на турецком сборе Динамо выйдет на поле против лидера чемпионата Польши Легии в таком составе: На Football.ua будет доступна прямая трансляция матча Динамо — Легия. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Фран Соль Команды Динамо Киев Легия Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте