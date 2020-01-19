Украина

Автор первого гола на зимнем сборе Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от матча против Легии.

В первом спарринге на сборе в Турции против Легии Георгий Цитаишвили сравнял счет и принес Динамо ничью.

"Я очень рад, что наконец-то появилась игровая практика, ведь я редко выхожу на поле, – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо. – Пока не могу сказать, что чувствую себя отлично и физически, и с мячом, но время еще есть, сборы только начались".

"В эпизоде с забитым голом Шепелев так удобно выкатил мне мяч под удар, что мне оставалось только пробить в одно касание. Считаю, что этот гол — на 90 процентов заслуга Вовы".

Также Георгий отметил отличие работы на нынешних сборах по сравнению с предыдущими: "Впервые приходится выполнять столько беговой работы. Лично для меня это хорошо, поскольку надо набирать физическую форму, чтобы хватало на все 90 минут игры. Сейчас мы уже приступили к работе с мячами, и теперь чередуем разноплановые упражнения — и беговые, и игровые".

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков пропустил спарринг с Легией из-за воспаления мышц.

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