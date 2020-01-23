Украина

Медиа Группа Украина утверждает, что решила дать больше времени своим пользователям для комфортного перехода.

Дата перехода телеканалов Футбол 1/2 на новую модель дистрибуции изменена с 1 февраля на 15 марта, сообщает Медиа Группа Украина.

Решение о переносе приняли, проанализировав готовность пользователей и партнеров по ретрансляции каналов к изменениям.

Напомним, что после смены модели дистрибуции телеканалы Футбол 1/Футбол 2 больше не будут доступны на кабельном телевидении, однако смотреть их можно будет на следующих платформах: Oll.tv, Xtra.tv, ВОЛЯ, Vega, Укртелеком, Київстар и Vodafone.