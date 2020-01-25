Украина

Алексей Мацкевич рассуждает о двух последних играх Динамо в Турции и объясняет почему матч против Хайдука был важен для команды Алексея Михайличенко.

Динамо провело еще два матча на тренировочном сборе в Турции, разбив Вардар из Северной Македонии (4:0) и минимально уступив хорватскому Хайдуку (0:1). Матчи киевлян вновь были выстроены таким образом, чтобы с одним соперником динамовцы больше контролировали мяч, а в другом — играли более интенсивно с командой, которая любит прессинговать и навязывать борьбу. Своеобразным двойником Легии выступил именно Хайдук, а неким аналогом Нефтчи был Вардар.

Ценность матча с Хайдуком очень высока. Хорватский клуб хорош в прессинге, умеет выстраивать как высокий, так и средний блок. В УПЛ же клубом, который умеет прессинговать кажется Заря. Именно за счет высокого и среднего блока команда Виктора Скрипника “прибила” Динамо на НСК Олимпийский (1:2). Забегая наперед скажу, что матч с хорватами — это индикатор все еще не очень качественного позиционного нападения в исполнении Динамо и выхода из обороны. Вопиющим признаком того, что Алексею Михайличенко и его коллегам предстоит поработать над этими компонентами является показатель угловых. Первый “корнер” футболисты Динамо подали на 90+1-й минуте. Я, к сожалению, на момент написания этого текста не располагаю данными сколько позиционных атак киевлян завершились ударами. Но подозреваю, что их количество колеблется в районе одной-двух, а то и вообще нуля.

Алексей Михайличенко и на матч с Вардаром, и на поединок с Хайдуком несколько перемешал колоду карт, выставив другие сочетания футболистов, нежели в первых матчах. Остановимся на составах и расположениях футболистов, которые выходили в игре с хорватами. Во-первых, этот матч “свежее” и более показательный. Во-вторых, изменения по сравнению с поединком против Вардара минимальны.

Динамо вышло в сочетании 4-2-3-1 с двумя ярко выраженными опорными полузащитниками.

Интересное решения Михайличенко поставить на левый фланг полузащиты Йосипа Пиварича, который, к слову, в матче с Вардаром отметился ассистом. Также заслуживает внимания позиция Виталия Буяльского. Украинец номинально значился на правом краю атаки, однако регулярно располагался на позиции центрального атакующего полузащитника. Хотя, вероятней, тренерский штаб так поступил не от хорошей жизни — Беньямин Вербич и Виктор Цыганков залечивают свои повреждения. Из-за гибридной позиции Буяльского в первом тайме с Вардаром и во втором с Хайдуком весь правый фланг был в распоряжении Александра Караваева.

Кстати, после матча с Хайдуком Михайличенко прямо сказал о том, что уже на втором сборе будет наигрывать состав на зимне-весеннюю часть УПЛ.

“Но на этом сборе на сегодня главная задача наработаться, подготовить хорошую базу, чтобы на втором сборе наигрывать какие-то варианты, какой-то состав для чемпионата Украины”.

Если матч с Вардаром запомнился больше комбинационной игрой, выходом из обороны в атаку через средний/короткий пас, то вот в игре с Хайдуком Динамо не всегда находило подобные варианты. Во вчерашней игре подопечные Михайличенко предпочитали проходить высокий и средний блок соперника за счет вертикальной передачи. А по-другому на данном этапе подготовки вряд ли можно было.

Матч против Хайдука для Динамо — это находка. Это еще одна игра против команды, которая исповедует прессинг. Я напомню, что в УПЛ прессинговать пытается и, похоже, удачно лишь луганская Заря. Когда же еще на Виталия Миколенко будет нестись соперник, когда к тому мяч и не долетел? Пример на стопкадре ниже.

Миколенко в борьбе таки продлевает мяч далее, но Хайдук прессингует и средним блоком, навязывая борьбу. В итоге Динамо не потеряло мяч, выиграв несколько единоборств, но и развить свою атаку не смогло.

Накануне пресс-служба Динамо акцентировала, что и Алексей Михайличенко отрабатывает с командой прессинг и контрпрессинг. Поговорим о первом понятии на примере все того же матча с Хайдуком. Киевляне включали высокий блок, когда хорваты разыгрывали мяч от ворот через короткий/средний пас. Однако не всегда он был идеально отлажен, но на то и нужен тренировочный процесс, чтобы доводить до автоматизма подобные вещи.

Динамо уже привычно для себя при первой фазе обороны располагалось 4-4-2, где Николай Шапаренко и Назарий Русин были в авангарде всей этой конструкции. Однако, когда киевляне пытались прижать соперника, активно прессингуя его, то включалось уже 4-5 футболистов. Помимо Шапаренко и Русина, мы должны говорить о двух крайних полузащитниках, а также подключался один из опорников — Сергей Сидорчук или же Владимир Шепелев.

Шепелев выдвинулся вперед, чтобы помочь Де Пене и Русину в прессинге, однако хорваты вертикальной передачей прошли первую линию сопротивления, а Сидорчук, который бежал подчищать за партнерами, немного не успел.

Здесь уже Сидорчук выдвигается вперед, чтобы помочь Шапаренко и Русину, но игроки Динамо движутся не синхронно. Как итог, игроки Хайдука вышли из-под прессинга Динамо.

Но были также удачные попытки динамовцев и вот одна из них.

Игроки Динамо накрывают соперника у его же ворот. Шепелев играет плотно со своими соперником. Шапаренко активно накрывает футболиста с мячом. В итоге, мяч будет не глядя выбит в центр, где его подхватит Сидорчук.

К сожалению, Динамо лишь однажды развернуло образцовую атаку, вскрыв Хайдук через фланг Миколенко-Де Пена. Этот эпизод завершился ударом в штангу с нескольких метров от Цитаишвили.

Тем не менее, Алексей Михайличенко остался доволен матчем против Хайдука. Все очень просто. У Динамо были свои локальные цели на этот матч. Одна из них, как я лишь могу догадываться, это собственный прессинг. Вторая, это попытки противостоять давлению соперника. Именно этими компонентами и был удовлетворен главный тренер Динамо.

"Мы провели хороший спарринг с хорошим партнером. Они немного впереди нас в подготовке ко второй части сезона. 2 февраля у них уже начинается чемпионат и здесь мы видим, что они довольно-таки хорошо готовы. Мы же, после вчерашней игры, еще провели очень хороший и полезный спарринг, потому что было хорошее движение со стороны Хайдука, хорошая борьба. Здесь мне кажется, все на счет работы прошло на довольно-таки хорошем уровне", — сказал Михайличенко в комментарии пресс-службе Динамо.

Следующий свой матч в Турции Динамо проведет в понедельник, 27-го января, против Динамо из Бреста.

Алексей Мацкевич, Football.ua