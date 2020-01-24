Украина

Второй контрольный матч на зимнем сборе Мариуполь также завершил вничью.

На сборе в Анталии Мариуполь встретился с брестским Динамо и, как и в спарринге против Кызылжара, сыграл вничью — сообщил официальный сайт азовцев.

Украинская команда повела в счете после удара Кулакова, однако Милевский и Кривец вывели Динамо вперед. И все-таки последнее слово оказалось за Мариуполем: арендованный у Шахтера Библик сравнял счет.

Динамо Брест — Мариуполь 2:2

Голы: Милевский, 41, Кривец, 49 – Кулаков, 21, Библик, 57.

Мариуполь (1-й тайм): Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук.

Мариуполь (2-й тайм): Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 79).

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