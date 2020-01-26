Украина

Полузащитник львовян рассказал про ход сборов и цели команды.

Егор Назарина очень доволен местом сборов Карпаты при подготовке ко второй части сезона, а также просит поддержки у болельщиков, которая и нужна для борьбы за сохранение прописки в УПЛ.

"После первой тренировки на побережье Средиземного моря чувствую себя прекрасно. Приятно, что здесь действительно комфортные условия для проживания, все для того, чтобы качественно тренироваться. Считаю, что три недели вполне достаточно для всесторонней подготовки к официальным матчам. Думаю, что нам по силам выполнить все замыслы и планы тренеров за этот срок. Всегда лучше готовиться через товарищеские встречи и приобретать таким образом оптимальные кондиции.

Хочу попросить поддержки у болельщиков в весенней части чемпионата Украины, ведь она нам очень нужна. Наша задача — выигрывать матч за матчем, набирать максимальное количество очков и снять все вопросы о продолжении выступлений в УПЛ", — приводит слова Назарины официальный сайт львовян.

Напомним, что Карпаты испытывают большие проблемы и могут прекратить существование.