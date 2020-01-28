Украина

Игрок понемногу начнет работать с мячом.

Полузащитник ковалевского Колос Денис Костышин возобновит тренировки с командой на втором этапе сборов. Об этом заявил главный тренер команды Руслан Костышин.

Наставник также отметил, что пополнение новыми игроками более не планируется.

"На второй сбор не планируем привозить новых футболистов. Разве что молодых наших ребят, не более. Денис Костышин приедет тоже на второй сбор. Понемногу будет начинать работать с мячом", — заявил Костышин-старший в интервью телеканалу Футбол.

Вашему вниманию результаты и расписание матчей украинских клубов на сборах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.