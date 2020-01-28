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Football.ua разбирает последние матчи киевского Динамо на первом тренировочном сборе в Турции.

Первый сбор, где тренерский штаб Динамо делал акцент на физической подготовке, подошел к концу. Киевляне в последних двух матчах добыли победы над Динамо из Бреста (3:0) и казахстанским Кайратом (2:0).

Алексей Михайличенко вместе с тренерским штабом представил нашему вниманию новые сочетания игроков, которым было предоставлено по одному тайму в каждом из матчей. Из каких-то новшеств отметим лишь позицию Ибрагима Каргбо, который вышел центральным нападающим. Все остальное осталось неизменно по сравнению с играми против Вардара и Хайдука.

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4-2-3-1 и вновь гибридная позиция Виталия Буяльского, который с правого фланга смещался не только в центр, но и ближе к левой бровке. Вряд ли Виталий будет и во время второго сбора играть на этой же позиции. Виктор Цыганков и Беньямин Вербич так и не оправились после своих травм до конца сбора и пропускали отчетные игры. То же самое касается и Артема Шабанова.

Таким образом, имеются два сочетания футболистов. Первое — это с позицией Виталия Буяльского где угодно, но не на правой бровке. Правый фланг был отдан Александру Караваеву. Также важно говорить о позициях центральных полузащитников по отношению к защитникам.

Второе — классический вариант с четкими позициями атакующих футболистов и низким расположением опорников при выходе из обороны.

В первом сочетании главный интерес вызывает позиция Виталия Буяльского. В игре против Динамо из Бреста Буяльский перемещался по всему периметру атаки: от левого полуфланга до правого. Виталий создавал большинство в центральной зоне, но из-за подобных перемещений получался сумбур. Между футболистами было совсем маленькое расстояние для эффективных комбинаций. Порой четыре игрока центра поля находились на одной линии, что мешало продвигать мяч вперед. Однако, как можно понять из комментариев главного тренера Динамо, главной задачей была физическая подготовка, а какие-то наработки в плане позиционной атаки стоит ожидать уже на втором сборе.

К слову, в матче против Кайрата Буяльский действовал из правого полуфланга или же центра и реже шел к левому краю. Именно, из правого полуфланга Виталий и отдал своих два ассиста на Ибрагима Каргбо.

Еще одна особенность первого сочетания футболистов заключается в наличии Тамаша Кадара, без которого сложно представить стартовый состав киевского Динамо. Венгр один из лучших, если не лучший, защитник в УПЛ по передачам вперед с продвижением. Именно от передач Кадара во многом и зависит, как команда будет выходить из обороны в атаку. Похоже, что в нынешнем Динамо Тамаш — единственный защитник, который обладает первым пасом и ответственен за выход из обороны. Таким образом, когда мяч у Кадара, центральные полузащитники могут располагаться ближе к центральному кругу, нежели когда на поле, например, связка Попов-Сирота. Ну, и с наличием Кадара в исполнении Динамо возможны вертикальные передачи на 20-30 на центральных полузащитников, что помогает киевлянам преодолеть первую линию прессинга соперника.

Однако подобные ситуации, как на стопкадре выше, возникали не всегда. Также к центральным защитникам опускался и Александр Андриевский.

К слову, на счету Кадара и результативный пас на Йосипа Пиварича в матче против Динамо из Бреста. Венгр выдал вертикальный пас через все поле в моменте со вторым голом Пиварича.

Если рассматривать второе сочетание игроков, то увидим, что к Денису Попову и Александру Сироте опорники в лице Владимира Шепелева и Сергея Сидорчука опускались чаще. Получалось нечто подобное:

В ситуациях, когда Миколенко поднимался выше в атаку, а Де Пена смещался на полуфланг, Шепелев занимал позицию ближе к левому флангу и помогал выводить мяч из обороны в атаку.

Почему первый вариант, когда центральные полузащитники располагаются выше, намного лучше в контексте позиционной игры? В случае с парой Попов-Сирота опорные полузащитники вынужденны намного чаще садиться вниз. В нашем случае Шепелев чаще помогает защитникам выводить мяч из обороны в атаку, чем Сидорчук. Атакующие футболисты Динамо соответственно также вынужденны опускаться ниже, чтобы не образовывались разрывы между линиями. В итоге, киевлянам сложнее добираться до чужой штрафной, потому что больше футболистов задействованы в выводе мяча из обороны на своей половине поля.

Когда же в составе есть защитник с качественным первым пасом (в случае Динамо это Тамаш Кадар), команда намного быстрее может развернуть позиционное наступление за счет вертикальной передачи вперед. Центральные полузащитники могут занимать позиции в середине поля, находясь ближе к чужим воротам.

Вашему вниманию карта передач Динамо в игре с Брестом, где стоит обратить внимание на среднее расположение связок центральных защитников. Пара центрбеков, где есть Тамаш Кадар, располагается значительно выше относительно пары Попов-Сирота.

В матче с Брестом Кадар отдал 8 из 8 точных передач с продвижением и 4 из 4 передач в последнюю треть. Лидер по этим показателям среди защитников!

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Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание — это расположение футболистов Динамо на подступах к чужой штрафной. Здесь ситуация схожа с расположением Буяльского в центре поля. У Динамо пока не чувствуется четкого понимания, в какие зоны должны бежать футболисты при позиционных атаках. В обеих играх было видно, что подопечные Михайличенко за счет флангов подбираются к чужой штрафной площадке соперника, но удачно распорядиться дальше мячом не всегда получается. Отсюда и минимальное количество голевых моментов, например, у того же Франа Соля. Испанец крайне редко встречается с мячом перед воротам соперника. Не говоря уже про то, когда партнеры выводят нападающего на ударную позицию. Здесь хватит и пальцев одной руки, чтобы посчитать подобные эпизоды на целом сборе.

После игры с Динамо из Бреста Михайличенко заявил, что испанцу чего-то не хватает.

"Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и принимает активное участие в командной игре. Ждем от него тоже результативности", — заключил наставник.

Возможно, это "чего-то" состоит в том, чтобы постоянно обслуживать испанца передачами в штрафной площадке соперника. И лишь в такой ситуации есть вероятность, что Соль начнет забивать. Вместо этого, Соль регулярно опускается в глубь поля, чтобы подыгрывать партнерам. Например, в игре с Брестом, по данным Wyscout, Соль один раз пробил по воротам и дважды встретился с мячом в штрафной площади соперника.

Второй сбор Динамо в Турции проведет с 2-го по 16-е февраля. Стоит ли ожидать новые тактические ходы от тренерского штаба Динамо? Скоро узнаем.

Алексей Мацкевич, Football.ua