Украина

На зимних сборах Карпаты смогли уйти от поражения в спарринге со Слованом.

Карпаты, готовящиеся к весенней части сезона-2019/20 провели товарищеский матч со Слованом из Братиславы.

В дебюте матча словаков вывел вперед Моха, но на предпоследней минуте основного времени Назарина с пенальти сравнял счет.

Карпаты — Слован 1:1

Голы: Назарина, 89, с пенальти — Моха, 3.

Карпаты: Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Веремиенко), Дубинчак (Слива), Хахлев (Толочко; Аржанов), Назарина, Козак (Притула), Пасич (Лейоус), Кадимян (Дженнингс), Бойчук (Лях; Кириленка).

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