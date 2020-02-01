Украина

Хавбек присоединился к полтавскому клубу.

Полузащитник Дмитрий Щербак перешел в Ворсклу, сообщает телеканал Футбол 1.

Детали соглашения украинского хавбека с "зелено-белыми" остаются неизвестными.

Щербак является воспитанником Полтавы. Ранее 23-летний игрок защищал цвета таких клубов, как Кубань, Анжи и Нижний Новгород.

Атакующий хавбек присоединился к полтавскому клубу на зимнем сборе и начал работу с первой командой.

Ранее сообщалось, что Ворскла подписала защитника Евгения Опанасенко.

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