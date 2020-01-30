Украина

Наставник "горняков" подвел итоги первого тренировочного сбора в Турции.

Футболисты Шахтера завершили первый тренировочный сбор в Турции и вернулись в Киев. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру подвел итоги и назвал цели, которые ставились перед его командой в Белеке.

"Все цели, запланированные на первый сбор, выполнены. Одна из них – посмотреть на новичков, прилетевших с нами, и сформировать более конкретное мнение о них. Это удалось сделать во вчерашнем поединке и предыдущем матче".

"Сегодняшняя игра была уже абсолютно другой и преследовала иные цели. Если вчера мы следили индивидуально за футболистами, то сегодня преимущественно смотрели коллективные принципы команды. Должна была присутствовать хорошая реакция на потерю мяча – и нам это удалось реализовать в матче".

"Вторая цель – отличный оборонительный блок, правильный контроль в линии защиты, а также стабильное доминирование в игре. И сейчас это тоже получалось. Если говорить в целом, то мы знаем, что ребята очень устали от большого количества нагрузок, но проявили себя достойно и показали, что прибавляют с каждым днем – как в тренировках, так и в играх".

"Абсолютно доволен сегодняшней тренировкой и всеми футболистами. Отдохнем два с половиной дня и на втором сборе продолжим готовиться к официальным матчам сезона", — заявил Каштру в интервью официальному сайту Шахтера.

Португальский специалист также рассказал, почему Шахтер в последнее время не отличается высокой результативностью в матчах.

"Будем забивать в свое время. На данный момент, повторюсь, мы концентрировались на другом: реакции на потерю мяча, обороне, действиях в линиях, расстоянии между ними, позиционировании. Первый сбор больше направлен на это".

"Мы создали несколько голевых моментов в первом тайме, во втором – меньше. Это вопрос реализации, который еще будем отрабатывать на втором сборе. «Шахтер» всегда был командой, забивающей много голов в чемпионате. Вне всяких сомнений, продолжим в том же духе. Это лишь вопрос времени", — добавил Каштру.

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