Украина

Хавбек может вернуться в строй в конце апреля.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон пропустит около трех месяцев из-за повреждения, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Израильский хавбек травмировался на тренировке "горняков" в Белеке и был вынужден прервать тренировочный сбор. Медицинское обследование выявило у 20-летнего игрока повреждение мышц задней поверхности правого бедра, из-за которого он уже пропустил длительный срок из-за травмы.

Таким образом, Соломон теперь сможет помочь Шахтеру лишь на заключительной стадии сезона.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "горняков", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Фернандо вернулся в Шахтер из аренды.

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