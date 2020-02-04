Украина

Полузащитник "горняков" рассказал о работе Шахтера на турецком сборе.

Шахтер уже прибыл в турецкий Белек на второй сбор, где продолжает подготовку ко второй части сезона.

"Сейчас уже более тактические упражнения, направленные на отработку нашего взаимодействия в обороне и атаке. Это сочетается с агрессивными упражнениями: сегодня 1 в 1 было тяжело играть. Нас уже готовят непосредственно к игре, поэтому, думаю, этот сбор будет очень продуктивным", — рассказал Тарас Степаненко Футбол News.

"В принципе, оба сбора – подготовка к матчу с Бенфикой. Но первый был больше для того, чтобы привести нас в форму после отпуска, восстановить связи где-то".

В составе Шахтера на втором сборе работают 27 игроков. Команда сыграет четыре спарринга.

Первую официальную игру в этом году "горняки" проведут 20 февраля против Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы.