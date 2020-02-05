Украина

Луганчане встретятся с косовским Фламуртари.

Заря проведете четыре спарринга на втором тренировочном сборе в Турции вместо ранее запланированных трех.

Как сообщает официальный сайт клуба, дополнительным соперником команды Виктора Скрипника станет косовский Фламуртари. Встреча команд запланирована на 9 февраля.

На данный момент Фламуртари занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Косово из 12 клубов, набрав 19 очков после 17 туров.

Ранее сообщалось, что Заря отправилась на второй тренировочный сбор, где планирует провести спарринги с Ордабасы (6 февраля), Железничаром (10 февраля), Торпедо-БелАЗ (14 февраля).

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