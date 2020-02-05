Бразилец прокомментировал победу в товарищеском матче.
Тете, ФК Шахтер
05 февраля 2020, 16:16
Полузащитник Шахтера Тете поделился своим мнением о спарринге с Македонией ГП.
Бразильский хавбек отличился голом в товарищеском матче и помог "горнякам" победить со счетом 2:0.
"Играли с достойным соперником. Футболисты Македонии обладают хорошими качествами. Мы действовали отлично на протяжении всего матча и абсолютно заслуженно победили. Очень рад, что забил гол и помог своей команде", – приводит слова Тете официальный сайт клуба.
Предлагаем также ознакомиться с обзором поединка Шахтер – Македония ГП.
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