Украина

Бразилец прокомментировал победу в товарищеском матче.

Полузащитник Шахтера Тете поделился своим мнением о спарринге с Македонией ГП.

Бразильский хавбек отличился голом в товарищеском матче и помог "горнякам" победить со счетом 2:0.

"Играли с достойным соперником. Футболисты Македонии обладают хорошими качествами. Мы действовали отлично на протяжении всего матча и абсолютно заслуженно победили. Очень рад, что забил гол и помог своей команде", – приводит слова Тете официальный сайт клуба.

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