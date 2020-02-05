Украина

Игрок "горняков" прокомментировал победу в контрольном матче.

Защитник Шахтера Давид Хочолава поделился своим мнением о спарринге с Македонией ГП (2:0) на тренировочном сборе в Турции.

"Думаю, физически мы уже набрали форму. На вторых сборах тренерский штаб делает больше акцент на тактике, также регулярно проводим теоретические занятия. Что касается кондиций, все уже практически готовы на 100 процентов. Выиграли 2:0 – продолжаем работать дальше", – рассказал Хочолава в комментарии официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер огласил заявку на Лигу Европы.

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