Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо разгромило Стремсгодсет в контрольном матче в рамках второго сбора в турецком Белеке.

Подопечные Алексея Михайличенко открыли счет лишь в конце первой половины игры благодаря голу Карлоса Де Пены с центра поля, а Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук установили итоговый счет под занавес поединка.

Обзор матча:

Динамо — Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 81.

Динамо: Бойко (Бущан, 46) — Караваев (Кендзера, 67), Сирота (Попов, 67), Романчук (Кадири, 67), Пиварич (Вербич, 75) - Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Сидорчук, 67) — де Пена (Миколенко, 67), Сухоручко (Дуэлунд, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46) - Русин (Соль, 46).

Стремсгодсет (стартовый состав): Михра, Микельсон, Ханссен, Чамба, Парр, Икауниекс, Штенхель, Майгаард, Токстад, Сальвесен, Мава.