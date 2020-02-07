Украина

Тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал результаты контрольных матчей на сборах.

После двух побед в спаррингах над австрийским Стрипфингом (3:2) и болгарской Славией (3:0) Александр Бабич прокомментировал ход подготовки Мариуполя к весенней части сезона.

"Всегда приятно побеждать, особенно проигрывая 0:2, однако на сборах результаты мы убираем на второй план, – цитирует главного тренера официальный сайт Мариуполя. – Отмечу, что уже многое, что мы наигрывали, у нас получается. Ребята стараются реализовывать наши требования".

"Основной состав мы пока не наигрываем, а проводим контрольные поединки в смешанных составах".

В понедельник, 10 февраля, Мариуполь в Турции сыграет против одесского Черноморца.

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