Украина

Тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

Виктор Скрипник прокомментировал победу в контрольном матче над Ордабасы.

"Ребята работают на фоне усталости, однако демонстрируют большое желание, – цитирует главного тренера официальный сайт Зари. – Радует, что кроме Шевченко, нет больных и травмированных. У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне".

"Сейчас команда готова чуть меньше, чем на 75%. Но, надеюсь, к 22 февраля мы будем в полной боевой готовности".

В воскресенье, 9 февраля, Заря проведет спарринг против Флямуртари. Первый матч после зимнего перерыва Заря проведет в первенстве УПЛ против Мариуполя на выезде 22 февраля.