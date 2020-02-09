Украина

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Шахтером и Вентспилсом.

Донецкий Шахтер провел заключительный спарринг на зимних сборах. Команда Луиша Каштру с минимальным счетом обыграла латвийский Вентспилс.

Шахтер - Вентспилс 1:0

Гол: Маркос Антонио, 17

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) - Болбат (Кривцов, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Бондарь (Витао, 64), Сиприано (Исмаили, 46) - Степаненко (Приходько, 70), Бондаренко (Крыськив, 64) - Тете (Фернандо, 70), Маркос Антонио, Вакула (Марлос, 46) - Мораес (Сикан, 46)

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