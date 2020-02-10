Украина

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Зарей и Железничаром.

В очередном спарринге во время подготовки к весенней части сезона-2019/20 Заря не испытала трудностей с боснийским Железничаром.

По дублю записали на свой счет Леднев и Кочергин, а матч завершился со счетом 4:0.

Следующий контрольный матч, против Торпедо-БелАЗ, луганчане проведут в пятницу, 14 февраля.

Заря - Железничар 4:0

Голы: Леднев, 22, 39, Кочергин, 29, 62

Заря: Василь — Тымчик, Абу Ханна (Вернидуб, 60), Чеберко, Михайличенко — Юрченко, Цвек — Леднев, Кочергин, Хомченовский — Перович

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