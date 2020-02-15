Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию товарищеского поединка днепрян.
ДНЕПР-1 - КАЙРАТ, ФОТО ФК ДНЕПР-1
15 февраля 2020, 14:29
Днепр-1 в рамках тренировочного сбора в Турции проведет контрольный матч против Кайрата из Казахстана.
Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Видео-трансляция поединка:
Напомним, Динамо ранее уступило другому представителю чемпионата Казахстана, пропустив четыре мяча.
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