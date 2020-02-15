Украина

Вашему вниманию видеотрансляция контрольного матча Колоса на сборах в Турции.

Заключительный спарринг на сборах в Турции Колос проведет против белорусского Шахтера из Солигорска.

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Ранее в субботу, 15 февраля, Колос одержал победу над польским Подбескидзе — 2:0.

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