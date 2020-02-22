Украина

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал победу над Ворсклой (2:1).

Динамо вырвало победу в матче с Ворсклой в 19-м туре УПЛ.

"Достаточно тяжелое поле было, и соперник неуступчивый. Вся команда, все ребята молодцы, проявили характер, играли до последней секунды — и благодаря этому удалось добыть победу".

"Нами был проделан большой объем работы. В концовке получилось забить, и это заслуга всей команды".

О VAR

"Мне сложно что-то сказать, потому что здесь две стороны медали — она может сыграть как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Думаю, такая помощь будет полезна арбитрам".

О нападающих команды

"Непростая ситуация с Артемом, но рано об этом говорить, ведь решение еще не приняли. В любом случае, я считаю, что те нападающие, которые у нас есть, достойные выступлений за киевское Динамо. Думаю, они нам помогут".

О Цыганкове

"Он — ключевая фигура команды. Но у него не получилось провести полноценные сборы. Ничего, думаю, мы справимся пока без Виктора. Ждем его возвращения", — сказал Георгий Бущан в интервью официальному сайту Динамо.

Также вашему вниманию видео голов и обзор тяжелого для Динамо матча против полтавчан.

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