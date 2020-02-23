Украина

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Десной в 19-м туре чемпионата Украины.

Луиш Каштру отметил самоотдачу футболистов Шахтера, вырвавших победу над Десной в 19-м туре первенства УПЛ в компенсированное время.

"Победы всегда приятны, но когда результат приходит в самой концовке, то у соперника уже нет времени отыграться, – цитирует главного тренера официальный сайт Шахтера. – Мы играли с непростым оппонентом. Десна закрылась в обороне, которую было сложно преодолеть. Но футболисты проявили огромную отдачу и победили. В целом неделя нам удалась — две победы".

"Мы фокусировались только на игре с Десной, но все же помнили, что нам предстоит ответный матч Лиги Европы. В связи с этим решили провести ротацию состава. Комфортное расстояние от второго места позволяло нам это сделать. Перед нами стояла задача сохранить преимущество над Динамо. Мы доминировали в игре, заслуженно победили и выполнили свою задачу".

После побед Шахтера и Динамо расстояние между ними по-прежнему составляет 14 очков.

В четверг, 27 февраля, Шахтер проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. Первый матч выиграл чемпион Украины.

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