Главный тренер Зари получил награду благодаря победе над Мариуполем.
Виктор Скрипник, uafc.org.ua
24 февраля 2020, 20:20
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 19-го тура.
Им стал главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник, команда которого одержала победу над Мариуполем в напряженном матче (1:2).
Работу украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев.
1. Номинальный результат команды — 5
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 4
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Заря на Football.ua. Напомним, лучшим игроком 19-го тура чемпионата Украины стал Евгений Смирный.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.