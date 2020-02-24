Украина

Главный тренер Зари получил награду благодаря победе над Мариуполем.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 19-го тура.

Им стал главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник, команда которого одержала победу над Мариуполем в напряженном матче (1:2).

Работу украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев.

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Заря на Football.ua. Напомним, лучшим игроком 19-го тура чемпионата Украины стал Евгений Смирный.

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