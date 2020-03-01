Украина

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Украины между Зарей и Олимпиком.

В поединке 20-го тура первенства УПЛ Заря примет в Запорожье Олимпик и сделает все возможное, чтобы подняться на второе место.

Заря — Олимпик

Воскресенье, 1 марта, 14:00. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Заря в случае победы может воспользоваться поражением Динамо и выйти на второе место, заодно оторвавшись от Десны, которая, сыграв на матч больше, в данный момент отстает от луганчан на одно очко.

Вот только соперник у команды Виктора Скрипника совсем не так прост, как это может показаться, учитывая четыре поражения подряд дончан. После прихода в команду Висенте Гомеса (испанец стал третьим тренером "олимпийцев" по ходу сезона) дела аутсайдера пошли на лад прежде всего в качестве игры, поэтому Олимпик может преподнести сюрприз любому сопернику.

Сейчас Олимпик практически потерял реальные шансы завершить первый этап чемпионата в первой шестерке, но теоретическая возможность еще есть, ведь в случае победы за два тура до промежуточного финиша команду будет отделять от Колоса, идущего шестым, 5 очков...

Во время зимнего перерыва Олимпик на сборах лишь раз не смог обыграть спарринг-партнера (ничья), так что победный дух должен был объединить многочисленных зимних новичков и старожилов команды.

Тем не менее, Заря является явным фаворитом матча, поскольку и по подбору игроков, и по уровню выучки, и по результатам луганчане на данный момент превосходят соперника, и помешать добыть победу может разве что слишком большое желание это сделать.

Интересные факты

– Команды провели между собой 13 официальных матчей (все в УПЛ): 6 побед Зари, 2 победы Олимпика, 5 ничьих.

– На поле Зари было сыграно 6 матчей: 4 победы хозяев, 1 победа гостей и 1 ничья.

– Проигрышная серия Олимпика в чемпионате составляет 4 матча.

– Безничейная гостевая серия Олимпика в УПЛ составляет 5 матчей: 3 победы и 2 поражения.

– Заря забивает в последних пяти домашних матчах чемпионата (11 голов).

– Безничейная серия Зари в УПЛ составляет 9 матчей: 7 побед и 2 поражения.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Шевченко — Цымбалюк, Пасич, Баланюк, Лукьянчук.

прогноз 3:1

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