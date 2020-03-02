Украина

Украинский полузащитник высказался о поражении в матче чемпионата Украины от Ворсклы.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер сенсационно уступил Ворскле в Полтаве со счетом 1:0.

Для полузащитника Артема Бондаренко этот матч стал дебютным в футболке "горняков" в официальных встречах.

"Не хотелось дебютировать за Шахтер в матче, который проиграли, но ничего не поделаешь. С одной стороны, рад, что провел первый официальный поединок, а с другой, расстроен, что уступили. Ведь всегда приятно возвращаться домой с позитивными эмоциями".

"Думаю, команде не хватило концентрации. Присутствовала несобранность, пропустили гол и не смогли дожать соперника", — приводит слова Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Представляем вашему вниманию видео гола и обзор поединка Ворскла — Шахтер.

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