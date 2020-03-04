Украина

Игрок киевлян прокомментировал победу команды.

Защитник Динамо Денис Попов поделился своим мнением о результате матча с Колосом (2:0) в 21-м туре УПЛ.

"Результатом матча доволен, но что касается самой игры, то еще есть над чем работать. У нас была ротация состава, и некоторые ребята еще не сыграны. Возможно, в этом была проблема, и поначалу игра складывалась напряженно. После удаления у Колоса стало легче.

К тому же, голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, и ты играешь спокойно. При счете 0:0 еще есть волнение, а когда забил гол, совершил полезное действие, – становится уже легче", – приводит слова Попова официальный сайт клуба.

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