Игрок киевлян прокомментировал победу команды.
Попов празднует победу с другими игроками, ФК Динамо
04 марта 2020, 09:25
Защитник Динамо Денис Попов поделился своим мнением о результате матча с Колосом (2:0) в 21-м туре УПЛ.
"Результатом матча доволен, но что касается самой игры, то еще есть над чем работать. У нас была ротация состава, и некоторые ребята еще не сыграны. Возможно, в этом была проблема, и поначалу игра складывалась напряженно. После удаления у Колоса стало легче.
К тому же, голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, и ты играешь спокойно. При счете 0:0 еще есть волнение, а когда забил гол, совершил полезное действие, – становится уже легче", – приводит слова Попова официальный сайт клуба.
Предлагаем также вашему вниманию обзор матча Динамо — Колос.
Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!