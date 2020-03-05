Украина

Пока что лидируют представители Ворсклы — Руслан Степанюк и Юрий Максимов соответственно.

Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание Лучшего игрока месяца в феврале. Кроме лучших футболистов 19-го и 20-го тура (Евгений Смирный из Колоса и форвард Днепра-1 Владислав Супряга), были включены еще шесть кандидатур.

По мнению УПЛ, в феврале "отметились стабильностью и заслужили право принять участие в голосовании": Беньямин Вербич (Динамо), Марлос (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Десна), Руслан Степанюк (Ворскла), Заури Махарадзе (Заря) и Сергей Борзенко (Львов).

К двум лучшим тренерам туров, Виктору Скрипнику (Заря) и Дмитрию Михайленко (Днепр-1), УПЛ добавила также Руслана Костышина (Колос) и Юрия Максимова (Ворскла).

Проголосовать можно на официальном сайте украинской Премьер-лиги.