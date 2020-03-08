Украина

Главный тренер Колоса высказался о поражении от Шахтера в чемпионате Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Колос в упорной борьбе уступил Шахтеру со счетом 3:4, однако это не помешало ковалевской команде сохранить шестую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал результат встречи и признался, что остался доволен действиями своих подопечных, несмотря на упущенную ничью.

"Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил Днепр-1. И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Закончи мы свой матч вничью, набери драгоценное очко, была бы и наша заслуга. А так – поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качество игры и характер оставляет довольным. Я говорил после Динамо: что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся".

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"Разница в классе действительно огромная. Такое ощущение, что Шахтер играл, как в поговорке "Вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим". Скорость футболистов соперника намного выше. Конкретно для нас это команда с другой планеты. И все равно у нас были отрезки, когда мы закрывали Шахтер, полностью владели преимуществом".

"Понимаю, что противник играл по счету, и еще помнил о другом матче, где-то перестраховывался, не шел в некоторые стыки, возможно, не включался до конца. В любом случае нас удовлетворила наша игра, а счет – нет", — поделился эмоциями специалист.

Также Костышин высказал сомнения касательно того, что его команда сможет подняться выше шестого место из-за большого отрыва других команд в турнирной таблице.

"Важно найти эмоциональный подход к ребятам. Выше шестого места, скорее всего, не поднимемся – очень большой отрыв. Крайне тяжело найти мотивацию. Подумаем, что с этим делать. Возможно, будет какая-то ротация, получат время те, кто меньше играл. В плане психологии нужно хорошо подготовиться к верхней шестерке", — приводит слова Руслана Костышина пресс-служба донецкого Шахтера.

Напомним, ранее стали известны составы обеих шестерок на второй этап украинской Премьер-лиги.

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