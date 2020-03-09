Украина

Голкипер ковалевцев подвел итоги первого этапа чемпионата, а также прокомментировал поражение от Шахтера (3:4).

Колос в 22-м туре Премьер-лиги проиграл Шахтеру 3:4, но все равно финишировал в топ-6, поскольку Мариуполь проиграл свой матч Днепру-1 (0:3).

"Было желание забить еще один гол и, хотя бы, сыграть вничью. По игре было видно, что это возможно", — заявил Волынец в интервью пресс-службе клуба.

"Мы заслужили свое место в верхней шестерке. Мы все отдали в игре с Шахтером – так же, как все отдали с Динамо. Там мы играли тайм в меньшинстве, но Динамо ничего не создало, кроме сумасшедшего удара Цыганкова. Мы заслужили еще с той игры. Показали, что мы можем – с Шахтером, с Динамо, с Александрией. Будем пытаться играть в футбол".

"У Александрии выиграли и тогда начали верить, что шестерка не так уж и далеко, поэтому как бы пошло по накатанной. Немного не повезло с Динамо, но в игре с Шахтером мы заслужили. Хочется, чтобы такая поддержка была на нашем новом стадионе – думаю, каждую игру будет не хуже".

Ближайший матч Колос проведет на выезде против Александрии. Базовая дата тура – 14 марта.